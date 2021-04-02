Кличко рассказал, какую помощь получит бизнес во время строгого локдауна в Киеве

Столичные предприниматели получат ряд льгот на время строгого локдауна в Киеве.

Об этом, в пятницу, 2 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ежедневном прес брифинге.

"Отмечу, что во вторник парламент на внеочередном заседании принял закон, предусматривающий материальную помощь бизнеса из Госбюджета. Речь идет о выплатах в 8000 гривен застрахованным ФОПам или работникам таких малых предприятий. В документе также указано, что такие работники могут рассчитывать на выплаты помощи от местных властей. Порядок осуществления выплат должен определить Кабинет министров. Поэтому, Киев ожидает от правительства утверждения такого документа. И после этого мы объявим о дальнейших шагах местной власти ", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад. И эти льготы будут действовать и их расширят.

"На ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы", – заявил мэр Киева.

Кличко сообщил, что речь идет о таких льготы:

Уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. Площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок. Такая поддержка не только уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, но и позволит сохранить рабочие места.

Также в проекте решения речь идет об увеличении размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсацию процентов не только по кредитам, город уже ввело год назад, но и за "кредитными линиями". А также - о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы.

Предложено уменьшить плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Также владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 по 16 апреля введен строгий карантин. Закрываются все школы и детские сады, учреждения общественного питания будут работать на вынос, а общественный транспорт будет работать только для работников критической инфраструктуры.