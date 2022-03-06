Кличко рассказал, как будут использовать станции Starlink Илона Маска в Киеве

В Киеве начали работать устройства спутниковой системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска. Они будут помогать обеспечивать оборону города и работу его критической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, две станции городу предоставило Минцифры, а еще десять Киев получил благодаря договоренности с международными партнерами.

"Друзья! Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. 2 предоставило Минцифры и Государственная служба спецсвязи и защиты информации. О 10-ти мы с Владимиром договорились с международными партнерами и друзьями. Работа Starlink будет помогать в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", – написал Кличко.

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Ранее в Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уж раздают интернет в Киеве.

Отметим, позднее стало известно, что команда SpaceX Илона Маска обновила программное обеспечение для глобальной спутниковой системы Starlink. Таким образом ее адаптировали для более эффективного использования военными и госслужащими.

Отметим, позднее стало известно, что команда SpaceX Илона Маска обновила программное обеспечение для глобальной спутниковой системы Starlink. Таким образом ее адаптировали для более эффективного использования военными и госслужащими.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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