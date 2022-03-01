В Украине уже заработали станции Starlink Илона Маска: как подключиться к интернету

В Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уж раздают интернет в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter инженер встраиваемых систем, киевлянин Олег Кутков. Это произошло в ночь на 1 марта. Как известно, 28 февраля первая партия станций прибыла в украинскую столицу.

"Успех! SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Станция была размещена прямо за моим окном, даже без настроек. Спасибо, команда SpaceX за вашу поддержку!" – написал он.

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Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров просил Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink, а также обратиться к здравомыслящим россиянам. Ответ не заставил себя долго ждать и уже 28 февраля система стала доступна в нашей стране.

Как подключить Starkink и как это работает?

На официальном сайте нужно заказать специальное оборудование. Его стоимость около 100 долларов. Подключить его несложно (следуя инструкции, придется потратить на это около 20 минут, затем установить приложение на мобильный телефон и сразу же можно пользоваться интернетом).

Главная проблема – очереди на заказ оборудования (до Украины оно может дойти уже в следующем году при заказе сейчас и при условии, если восстановится международное почтовое сообщение).

Сейчас доставить посылку в Украину из-за границы практически невозможно. Авиационные грузоперевозки не работают, есть проблемы и с другими видами доставок. Пока Россия обстреливает украинские города, пытается захватить территории, взрывает объекты инфраструктуры, спокойно дождаться и получить оборудования для Starlink не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратилась к YouTube с просьбой заблокировать каналы российских пропагандистских СМИ. Кроме того, обращения направлены в Facebook и Instagram (оба – компания Мета), а также Rakuten (Viber) и Paypal.