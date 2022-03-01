В Украине уже заработали станции Starlink Илона Маска: как подключиться к интернету

Ольга Липич
Общество
2 минуты
Маск предоставил Украине возможность пользоваться спутниковой сетью
nosound
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В Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уж раздают интернет в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter инженер встраиваемых систем, киевлянин Олег Кутков. Это произошло в ночь на 1 марта. Как известно, 28 февраля первая партия станций прибыла в украинскую столицу.

"Успех! SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Станция была размещена прямо за моим окном, даже без настроек. Спасибо, команда SpaceX за вашу поддержку!" – написал он.

Скриншот сообщения Олега Куткова в Twitter
Видео дня

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров просил Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink, а также обратиться к здравомыслящим россиянам. Ответ не заставил себя долго ждать и уже 28 февраля система стала доступна в нашей стране.

Как подключить Starkink и как это работает?

  • На официальном сайте нужно заказать специальное оборудование. Его стоимость около 100 долларов. Подключить его несложно (следуя инструкции, придется потратить на это около 20 минут, затем установить приложение на мобильный телефон и сразу же можно пользоваться интернетом).

  • Главная проблема – очереди на заказ оборудования (до Украины оно может дойти уже в следующем году при заказе сейчас и при условии, если восстановится международное почтовое сообщение).

Как выглядит оборудование

  • Сейчас доставить посылку в Украину из-за границы практически невозможно. Авиационные грузоперевозки не работают, есть проблемы и с другими видами доставок. Пока Россия обстреливает украинские города, пытается захватить территории, взрывает объекты инфраструктуры, спокойно дождаться и получить оборудования для Starlink не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратилась к YouTube с просьбой заблокировать каналы российских пропагандистских СМИ. Кроме того, обращения направлены в Facebook и Instagram (оба – компания Мета), а также Rakuten (Viber) и Paypal.

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