Илон Маск адаптирует Starlink для Украины: как подключиться и что нужно знать

Команда SpaceX Илона Маска обновила программное обеспечение для глобальной спутниковой системы Starlink. Таким образом ее адаптировали для более эффективного использования военными и госслужащими.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также Украина ожидает новую партию оборудования.

Так, адаптация помогла снизить потребление энергии и теперь Starlink можно запитать даже от автомобильного прикуривателя.

Видео дня

Также включен мобильный роуминг, чтобы фазированная антенна решетки могла поддерживать сигнал во время движения транспорта. Это позволяет защитникам Украины быть на связи.

Starlink обеспечивает доступ к интернету через сеть спутников.

Как пишет "Фокус", по состоянию на 2022 год, в мире насчитывается около 145 тысячи активных абонентов. Почти все они из США, Канады и Австралии. В Европе активных пользователей относительно мало, но известно, что очередь на подключение услуги достаточно велика.

Комплект оборудования стоит $499, а ежемесячная абонплата – $99. Скорость передачи данных составляет от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с. Для сравнения: обычный киевский провайдер предлагает 1000 Мбит/с примерно за $10 в месяц (хотя такая скорость достигается на всегда).

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, технических ограничений для подключения в Украине нет. Но есть некоторые нюансы

"К примеру, вы купили комплект для подключения Starlink Kit, в который входит спутниковая антенна ("тарелка"), базовая станция, WiFi-роутер, зарядка и провода. Вам нужно прикрепить антенну к штативу и разместить на улице таким образом, чтобы обеспечить антенне беспрепятственный доступ к открытому небу. Затем нужно установить на телефон приложение из Google Play или AppStore, чтобы настроить домашнюю сеть, защитить ее паролем", – приводит его слова издание.

В то же время он отметил, что в сегодняшних условиях в украинских городах не рекомендуется это делать: патруль теробороны может решить, что вы ставите метки или снимаете украинские военные самолеты, или же снимаете городской ландшафт, если, например, вы решили поставить "тарелку" на крыше.

Полноценной альтернативой традиционным интернет провайдерам система не станет, но она может служить запасным каналом связи для военных или органов самоуправления. Или для доступа к интернету где-то далеко в полях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!