Кличко призвал жителей Киева не верить дезинформации, которую распространяют оккупанты

Столичная власть призывает жителей Киева не доверять фейковой информацией, которую распространяют российские оккупанты. Город продолжает готовится к обороне.

Об этом в своем Telegram-канале канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал киевлян доверять только официальным ресурсам власти (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам. Киев стоит и будет стоять. Мы сразимся", – подчеркнул Кличко.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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