Кличко призвал представителей власти разных уровней не политизировать тему укрытий: "нужно исправлять ситуацию всем вместе"

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания сессии Киевсовета призвал представителей власти разных уровней не политизировать тему укрытий. По его словам, нужно работать и исправлять ситуацию всем вместе.

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Об этом сообщила пресс-служба политика. Глава КГГА также привел результаты проверки всех защитных сооружений столицы, длившейся 10 дней.

"Специальная комиссия завершила проверку всех защитных сооружений города. В состав комиссии вошли городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военной администрации. Проверили 4 655 укрытий и хранилищ. Из них пригодными для использования признаны 65%, или 3041 укрытие. Еще 21% могут быть укрытиями при обустройстве. Не отвечает техническим условиям помещений, где могут быть обустроены укрытия, – 14%. Проверка показала, где сейчас нужно немедленно вмешаться и исправить ситуацию", – отметил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что сейчас вокруг этой темы много манипуляций. Некоторые чиновники заявляют о якобы только 15% подходящих укрытий. По словам главы КГГА, 15% – это объекты, к которым вообще не было никаких замечаний. То есть, очень хорошо обустроены.

"Также есть несколько важных нюансов, о которых хотел бы отметить. Ситуация с непригодными укрытиями и укрытиями, требующими устройства. 851 объект, к которым есть претензии – относится к сфере управления районных госадминистраций столицы. Напомню, что глав районов назначают не в КГГА. 575 объектов – в частную форму собственности. 170 – в государственную сферу управления. И только 18 объектов – в сферу управления КГГА", – отметил мэр Киева.

Также в ходе проверок фиксировали оперативность открытия укрытий. Да, свободный доступ обеспечен до 67%. Там, где доступ обеспечивается в течение 5 минут – почти 33%. 28 помещений были обнаружены закрытыми.

"Вместе с тем мы выделяем деньги районным администрациям на обустройство укрытий, а затем видим, как они вместо решения острых вопросов безопасности, закупают, например, барабаны. Убежден: правоохранительные органы должны дать оценку такому использованию средств главными распорядителями. Хотел бы также подчеркнуть: достаточно политизировать тему укрытий! Надо работать и исправлять ситуацию. Всем вместе", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве приобретут и установят 200-250 модульных бетонных укрытий. На это из городского бюджета будет выделено 300 миллионов гривен.

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