Кличко призвал правительство ввести 'красную' зону в Киеве: какие ограничения будут действовать

В Киеве с 1 ноября вводятся строгие карантинные ограничения. Ситуация с больными коронавирусной болезнью в столице ухудшается с каждым днем.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Такое решение принято в рамках полномочий столичной власти.

"Мы обращаемся к правительству принять такое решение. Столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения", – заявил Кличко.

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Напомним, в Киеве 27 октября зарегистрировали 1451 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 26 071 граждан.

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