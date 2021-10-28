Кличко призвал правительство ввести "красную" зону в Киеве: какие ограничения будут действовать
В Киеве с 1 ноября вводятся строгие карантинные ограничения. Ситуация с больными коронавирусной болезнью в столице ухудшается с каждым днем.
Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Такое решение принято в рамках полномочий столичной власти.
"Мы обращаемся к правительству принять такое решение. Столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения", – заявил Кличко.
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Напомним, в Киеве 27 октября зарегистрировали 1451 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 26 071 граждан.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:
С 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.
27 октября мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, сделанное в Киевской городской клинической больницы №4. Практически все госпитализированные – не вакцинированы
В КГГА отметили, что в случае введения "красной" зоны карантина в столице, будет изменена работа общественного транспорта. Граждане, которые были привиты от COVID-19, смогут им пользоваться без ограничений.
В Киеве локдаун коснется и несовершеннолетних – они смогут посещать ТРЦ только вместе со взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.