В Киеве от коронавируса скончался однолетний мальчик

В одной из больниц Киева 26 октября от коронавирусной болезни умер однолетний мальчик. Всего за прошедшие сутки в столице болезнь забрала жизни 54 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, во вторник зафиксировали более 1400 новых больных COVID-19 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Вирус стремительно обхватывает столицу… Умерли 54 человека, среди которых однолетний мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки. И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Большинство из них – в тяжелом состоянии", – подчеркнул Кличко.

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Он сообщил, что согласно информации врачей Киевской городской клинической больницы №4, 97% госпитализированных в это заведение – не вакцинированы.

"Ежедневно в больнице принимают более 40 машин скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Ибо от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", – констатировал Кличко.

Мэр уточнил, что на сегодняшний день в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных COVID-19, из которых 95% – оборудованы системой подачи кислорода.

"Из них (готовых коек – Ред.) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать", – резюмировал Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина.

В Киеве, в районе станции метро "Почайна" работают сразу четыре пункта вакцинации против COVID-19. Сделать прививку можно, записавшись на сайте HELSI или в порядке живой очереди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.