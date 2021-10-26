Власти Киева рассказали, кто сможет ездить в транспорте во время локдауна

В Киеве, в случае введения "красной" зоны карантина, будут изменена работа общественного транспорта. Граждане, которые были привиты от COVID-19, смогут им пользоваться без проблем.

Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анн Старостенко. Решение относительно не вакцинированных граждан будет приниматься центральными органами власти.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Нов первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", – уточнила Старостенко.

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Отметим, "красная" зона карантина подразумевает введение дополнительных запретов, в частности:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспорта;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата)

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Напомним, в Киеве 25 октября зарегистрировали 1135 новых случаев COVID-19. В столице выздоровели 314 киевлян, умерли – 37. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 19 120 граждан. Среди новых больных – 1414 детей и 338 медиков. Госпитализировали 2939 человек, летальных случаев – 734.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в случае введения "красной" зоны карантина несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе со взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.