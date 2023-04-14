Кличко призвал киевлян остаться дома в Пасхальную ночь: должны осознавать, что живем в военное время

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома в Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля. Он рекомендует поступить так с целью безопасности из-за войны.

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Соответствующее заявление глава КГГА сделал в эфире телеканала "Киев". Кличко посоветовал предпочесть трансляции богослужений из храмов.

"Напоминаю, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения. Жителей столицы прошу остаться дома в Пасхальную ночь и предпочесть трансляции богослужений из храмов. Помните о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00", – подчеркнул Кличко.

Также столичный мер отметил, город обратился к главам религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений. Как альтернативу чиновник предложил максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений по телевидению и через интернет.

"Украина продолжает жить в состоянии войны, поэтому мы должны быть сознательными гражданами и действовать с учетом рекомендаций военных, избегая массовых скоплений людей. Потому что враг – коварный и может на праздники устроить провокации или обстрелы", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы на Пасху-2023 заплатят за праздничный набор продуктов в среднем 992 грн. Причем дешевле всего продукты обойдутся в "АТБ", а дороже всего – в Metro.

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