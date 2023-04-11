Сколько стоят продукты к Пасхе в супермаркетах Украины: сравнение цен в "АТБ", "Сильпо" и других сетях

Украинцы на Пасху-2023 заплатят за праздничный набор продуктов в среднем 992 грн. Причем дешевле всего продукты обойдутся в "АТБ", а дороже всего – в Metro.

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В "Пасхальную корзинку" вошли паска, яйца, кагор, хрен, сыр, буженина и домашняя колбаса. Сравнение цен в супермаркетах провела главный редактор гастрономического портала SHUBA Маша Сердюк с помощью сервиса gotoshop.ua. В целом цены такие:

"Сильпо" – 1005 грн;

Novus – 1017 грн;

"Ашан" – 991 грн;

"АТБ" – 953 грн;

Varus – 959 грн;

Metro – 1025 грн.

Несмотря на это, сама паска (0,5 кг) дешевле всего стоит в "Ашане" (60 грн). Дороже всего – в "Сильпо" (почти 100 грн).

Наиболее доступные цены на яйца зафиксированы опять же в "Ашане" (63 грн), хотя в целом разброс цен на этот продукт небольшой. Дороже всего десяток яиц продают в "Метро" (68,5 грн).

Как показал мониторинг, в "АТБ" дешевле всего стоят буженина и кагор, то есть одни из самых дорогих компонентов пасхальной корзинки. Их продают по 412 грн/кг и 110 грн за бутылку.

Продукты в "Пасхальной корзинке" – почему важен именно такой состав

Паска – главный атрибут праздника и символ вечной жизни. По традиции пасок должно быть много, чтобы хватило на все дни праздников и чтобы было что дать гостям домой или принести в подарок. Одна паска должна быть большой – именно ее кладут в Пасхальную корзину и несут святить в церковь, отмечается в исследовании.

Яйцо символизирует зарождение новой жизни и продолжение рода, и в определенной степени отождествление Воскресения Христова. Кроме того, в древности Пасху отмечали 25 марта, когда солнце было в зените, так что яйца в Пасхальной корзине символизировали солнце, рассказала Маша Сердюк.

Молочные продукты – символы жертвенности Бога и его опеки над людьми. В корзину можно положить любой сыр – например, твердый или кисломолочный. Или же вместе с обычной паской покласть еще и творожную.

Мясные блюда являются непременной составляющей корзины, освящение которых уходит корнями еще к ветхозаветной Пасхе: на этот праздник ели жертвенного ягненка. Агнец является прообразом Иисуса Христа, который своей жертвой искупил наши грехи и спас от власти смерти.

Хрен и соль также обычно кладут в корзину. Хрен символизирует здоровье и крепкие корни, а соль является символом достатка и изобилия. В Библии соль символизирует способ связи между Богом и его народом: во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли".

Кагор. Несмотря на то, что в Библии нигде не указано, какое вино следует пить на Пасху, в этот день традиционно верующие пьют кагор. "Кстати, священнослужители говорят, что алкогольные напитки освящать в церкви не следует, поскольку они не упоминаются во время молитвы в перечне продуктов, которые нужно приносить Богу на освящение. Поэтому купить бутылочку кагора нужно, но нести ее в церковь необязательно", – отметила главред портала SHUBA.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцев обманывают перед Пасхой в магазинах. Эксперт рассказала, какие продукты опасны и как проверить качество.

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