Украинцев обманывают перед Пасхой в супермаркетах: какие продукты под угрозой и как проверить качество

Украинцы в канун праздников рискуют купить в супермаркетах некачественные или фальсифицированные продукты. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно просматривать маркировку и внешний вид выбранной вами продукции. Среди товаров, на которые следует обращать внимание – яйца, мука, мясо, рыба и др.

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Покупая муку, следует проверять, чтобы упаковка была невредимой, поскольку в нее могут заползти разные вредители. Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).

"Яйца, мясо, рыба и всякие другие продукты, которые мы готовим на стол, – нужно тщательно к ним относиться. Нужно обязательно осматривать маркировку продукции. Если мы покупаем яйца сейчас и они свежие (с красной маркировкой), то им в пределах 7 дней. А когда мы покупаем мясо и оно упаковано, то такая продукция требует обязательного хранения в холодильнике. Если это не под вакуумом кусок мяса, а просто в пакете, то срок хранения в холодильнике при температуре + 4-+6, – 3-4 дня. Если вы просто купили свежее мясо и вам нужно его сохранить 2 недели, то лучше упаковать его и положить в морозилку отдельно, чтобы не было запахов", – сказала эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросли цены на ряд основных овощей, таких как огурцы, помидоры, лук. При этом украинцам советуют не ждать удешевления этих продуктов раньше, чем в начале лета.

В этот период в продаже появятся овощи нового урожая из почвы, а к тому будут только тепличные, рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

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