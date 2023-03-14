Кличко поздравил украинцев с Днем добровольца: отстаивают нашу свободу и независимость

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, защищающих наше государство в рядах ВСУ, ТРО и Нацгвардии с Днем добровольца. Их мужество сломило планы страны-агрессора РФ быстро победить Украину.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Этот праздник ежегодно отмечается в Украине 12 марта.

"Украинцы продолжают защищать свою землю и давать достойный отпор коварному врагу. Российским варварам, рассчитывавшим быстро победить нас. Но, они очень просчитались! Тысячи украинцев, и в 2014 году, и в первые дни полномасштабной агрессии россии год назад, добровольно пошли защищать нашу государство. Сегодня добровольцы защищают Украину в рядах Вооруженных сил, батальонах Территориальной обороны, Национальной гвардии", - написал Кличко.

Он поблагодарил защитников Украины, которые взяли оружие, чтобы дать отпор врагу, за их храбрость.

"Наше уважение и благодарность каждому защитнику и каждой защитнице, которые взяли в руки оружие, чтобы отстаивать нашу свободу и независимость. Вечная память защитникам, которые положили свою жизнь за Украину! Слава украинским добровольцам! Слава Украине и ее Героям!", – резюмировал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца. Этот праздник с 2017 года отмечается в стране ежегодно 14 марта.

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