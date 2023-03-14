''Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев непобедима'': Залужный поздравил защитников с праздником и отметил их героизм

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца. Этот праздник с 2017 года отмечается в стране ежегодно 14 марта.

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Генерал вспомнил не только воинов, добровольно вставших на защиту страны, но и волонтеров и тех, кто помогает в тылу. Он подчеркнул, что враг никогда не сможет сломать такую непобедимую нацию украинцев.

"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем", – написал Залужный.

Он отметил, что это украинские добровольцы демонстрируют в героических боях на передовой, в круглосуточной волонтерской работе и помощи в тылу. К тому же делают это по зову сердца, ради победы Украины.

"Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев – непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость. С Днем украинского добровольца!" – поздравил главнокомандующий ВСУ.

Напомним: День добровольца установлен согласно решению Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года.

В первый раз он отмечался 14 марта 2017 года. Именно в этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон "Новые Петровцы" для формирования первого добровольческого батальона.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский тоже поздравил защитников с Днем добровольца. Он подчеркнул, что каждый из них встал на защиту Украины по зову сердца, и приближает ее к победе государства.

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