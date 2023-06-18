В Киевской области отстроили 50-метровый мост, который был уничтожен в марте 2022 года. Видео

В Киевской области закончились работы по строительству 50-метрового моста через реку Ирпень, который был уничтожен во время боевых действий в марте 2022 года. Это позволило восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины. Всего из-за российской агрессии в регионе было уничтожено 24 путепровода (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Открыто движение по мосту через реку Ирпень на дороге Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка. Это позволило восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом. Строить объект пришлось фактически с нуля. Поскольку в марте 2022-го во время боевых действий в Киевской области 50-метровый мост был уничтожен", – рассказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что специалисты разобрали разрушенные конструкции, а вместо них построили новые. Открыты две полосы движения, проложены новые тротуары и установлен ограждение.

Всего из-за российской военной агрессии в Киевской области было разрушено 24 моста. Пока идет их ремонт, устроены временные переправы и объезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Агентство восстановления сделало первый шаг к реализации экспериментального проекта восстановления по принципу build back better ("построить лучше, чем было") населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Презентацию концепции обновления провели в селе Посад-Покровское (Херсонская область).

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