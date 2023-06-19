'Работы должны завершить в этом году': Кличко рассказал, где в столице идет ремонт дорог

В Киеве продолжаются капитальные и текущие ремонты дорог. Дорожники обновляют наиболее проблемные по состоянию объекты и те, ремонт которых начали раньше.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"Даже в условиях войны столичные власти продолжают обновлять дороги города, потому что инфраструктура нуждается в надлежащем содержании и обновлении. Например, в марте дорожники возобновили капитальные ремонты шести улиц, которые приостанавливали из-за полномасштабного вторжения российских варваров. Работы на почти всех объектах должны завершить в этом году. ", – отметил Кличко.

В частности, в конце мая завершили капитальные ремонты улиц Гетьмана Скоропадского и Шумского. Восстановили капремонт Окружной дороги на участке от Одесской площади до улицы Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина).

Также капитальные ремонты и реконструкция продолжаются еще на восьми объектах – на улице Липковского, Воздухофлотском проспекте, улицах Татарской, Трускавецкой, Довженко, Энтузиастов, проспекте Ивасюка (бывший просп. Героев Сталинграда), на Дегтяревском путепроводе. Из-за ремонта этот путепровод, который уже находился в аварийном состоянии, был закрыт до 30 ноября. На время работ проезд обеспечен во все направления, работают временные светофоры.

До 30 сентября частично ограничено движение транспорта и по улице Щербаковского. Там приступили к масштабному текущему ремонту. Покрытие обновляют на участке от площади Марченко до улицы Волчегорской (прежнее название – ул. Ставропольская).

Частично ограничили движение до 30 сентября и на Воскресенском проспекте (бывший бульвар Перова). В рамках ремонта на асфальтовом покрытии нанесут защитный слой. Это продлит срок эксплуатации дорожного покрытия и отсрочит проведение капитального ремонта. Текущие ремонты также продолжаются на улицах Милославской и Пирогова.

"В последние годы мы взялись и за ремонты булыжников. После ремонта Владимирского и Подольского спусков и улицы Грушевского ремонтируют сейчас дорожник улицы Богдана Хмельницкого и Шелковичную. Это – текущий, не капитальный ремонт. И делают его силами ШЭУ, с целью экономии средств", – заметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области отстроили 50-метровый мост, который был уничтожен в марте 2022 года.

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