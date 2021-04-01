Как получить спецпропуск для транспорта Киева во время локдауна: инструкция от КГГА

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Как получить спецпропуск для транспорта Киева во время локдауна: инструкция от КГГА

В четверг, 1 Апреля, в КГГА обнародовали условия выдачи специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"По утвержденному порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городские власти рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы", – сообщили в КГГА.

Для получения специального проездного удостоверения руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

В письме необходимо указать:

  • название предприятия;

  • обоснование необходимости получения спецпропусков;

  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района. Киева;

  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются.

Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры, по адресу: улица Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж.

В КГГА также напомнили, что условия оплаты проезда не изменяются.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения коронавирусной болезни, столичная власть приняла решение ввести строгий локдаун в Киеве с 5 апреля. Не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать исключительно для работников критической инфраструктуры.

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