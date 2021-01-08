Київський метрополітен попередив про обмеження під час локдауну

Деякі станції метро у Києві можуть обмежувати вхід для пасажирів, щоб уникнути великого скупчення людей під час дії локдауну в Україні з 8 по 24 січня.

Про це в повідомленні Київського метрополітену у Twitter. Зазначається, що такі заходи вживатимуться для дотримання карантину.

"Деякі станції можуть обмежуватися на вхід, щоб уникнути скупчень людей і для дотримання карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.

Загалом з 8 по 25 січня метро працюватиме в звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на час локдауну в Україні, з 8 по 24 січня, без змін буде працювати громадський транспорт і аптеки. Водночас в магазинах заборонено продавати деякі непродовольчі товари.

Також в звичайному режимі продовжить роботу весь транспорт на території країн: міжміське, міжнародне, авіа- і залізничне сполучення.