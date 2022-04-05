Киевский метрополитен меняет график работы: известны подробности

В метро Киева со вторника, 5 апреля, для пассажиров открыли пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Кроме того, с 6 апреля метрополитен начнет работать на час раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час

"В столичном метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная". Со среды, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше, то есть с 7:30 и до 19:00", – рассказали в метрополитене.

Видео дня

Поезда будут курсировать на линиях следующим образом:

Красная линия : от станции "Шулявская" до станции "Театральная";

Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

"Станции "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда проезжают без остановки! Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться при необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", – подчеркнули в метро.

Кроме того, в КГГА добавили, что в столице с 08:00 до 19:00 пассажиров перевозят около 150 автобусов и более 30 трамваев. Актуальный список маршрутов транспорта можно узнать, перейдя по ссылке.

"Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут; На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут. В график могут быть внесены оперативные изменения", – резюмировали в КГГА.

Напомним, в Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, среди прочих, служат семь депутатов Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 4 апреля, метрополитен возобновил сообщение между правым и левым берегами через Южный мост. Кроме того, восстановлены пассажирские перевозки на линии скоростного трамвая по маршруту № 3.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!