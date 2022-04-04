В Киеве запустили движение поездов метро по Южному мосту: известны подробности

В Киеве в понедельник, 4 апреля, с 08:30 метрополитен возобновил сообщение между правым и левым берегом через Южный мост. Кроме того, также восстановлена перевозка пассажиров на линии скоростного трамвая по маршруту №3.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Подземные станции метро продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.

Так, линии метрополитена работают следующим образом:

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".

Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

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Синяя линия работает от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" – поезда проезжают без остановки!

Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00.

Также, в столице скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". С вторника, 5 апреля, будет курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

В КГГА уточнили, что на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, в том числе, служат семь депутатов Киевсовета.

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