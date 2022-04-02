В Киеве сформировали подразделение для защиты объектов критической инфраструктуры, – Кличко

В Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, в том числе, служат семь депутатов Киевсовета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает усиливать оборону (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Киев продолжает усиливать оборону. В частности, это защита и охрана ключевых объектов критической инфраструктуры. Тех, которые обеспечивают функционирование города, поставку света, воды, газа, тепловой энергии и другого. Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно предпринимались попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в том числе, и 7 депутатов Киевсовета", – рассказал Кличко.

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Он добавил, что бойцы, которые обороняют эти объекты столицы, в субботу, 2 апреля, приняли присягу на верность народу Украины.

"Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения. Город тесно сотрудничает с руководством сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех сферах. Вместе выстоим и победим! Слава Украине!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Киева пока что не стоит возвращаться в столицу. По словам мэра города Виталия Кличко, там все еще сохраняется высокая угроза для жизни.

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