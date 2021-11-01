Киевляне "штурмуют" центры вакцинации: в очередях собрались сотни людей. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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Киевляне 'штурмуют' центры вакцинации: в очередях собрались сотни людей. Видео

В Киеве люди штурмуют центры вакцинации, расположенные в ТРЦ. Так, огромные очереди собрались в "Караване" и "Гулливере".

Кадры о том, что происходит в первом торгово-развлекательном центре 1 ноября удалось заснять корреспонденту OBOZREVATEL. На них видно, что желающих получить прививку от коронавируса сотни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очередь в "Караване".
Видео дня
Расположение ТРЦ "Караван".

Также в Telegram-канале "Сегодня" опубликованы кадры из второго ТРЦ, который расположен в центре Киева.

Очередь в "Гулливере".

На месте есть и сотрудники полиции, однако, как отмечается, они не проводят проверку. Зато охранники на входе в "Гулливер" смотрят, есть ли у посетителей COVID-сертификаты.

Расположение ТРЦ "Гулливер".

Напомним, что 1 ноября столица Украины перешла в "красную" карантинную зону. Теперь в городе действуют ограничения – посещать заведения и пользоваться общественным транспортом можно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

О том, что происходило в первый день ужесточения карантина в Киеве, читайте в материале OBOZREVATEL.

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