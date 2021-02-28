Киевлян предупредили об ограничении работы метро 28 февраля

В Киеве вечером в воскресенье, 28 февраля, возможны некоторые изменения в работе метрополитена из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча.

В частности, в 17:00 там начнется игра между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск). Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Отмечается, что после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение, но не закрытие, на вход к таким станциям метро:

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого".

В КП добавляют, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

"Приносим извинения за возможные неудобства!" – подчеркнули в "Киевском метрополитене".

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