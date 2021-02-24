В Киеве на станции "Университет" пассажиров напугала странная конструкция: в метро успокоили

В Киеве на станции метро "Университет" пассажиры заметили странную конструкцию, которая оказалась "врезанной" в потолок.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, она находится над эскалатором (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" OBOZREVATEL уточнили, что в данном случае речь идет о проведении ремонтных работ по ликвидации течей.

"Это регулярные работы, которые проводятся сотрудниками метро – большая часть наших конструкций и коммуникаций находится под землей. Устранение течей и влажных пятен для нас является постоянным трудом. И такая проблема есть не только в Киеве – это во всех метрополитенах мира. Когда она появляется, мы действуем по специальной технологии. В скором времени, эту конструкцию заделают раствором, и она не будет видна пассажирам", – добавили в метрополитене.

Отметим, что на станции метро "Харьковская" из-за замены турникетов с 20 по 23 февраля не работал один из вестибюлей. Речь идет о восточном вестибюле (№ 2) станции.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все современные способы оплаты проезда. Пассажиры могут использовать QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Киеве на станции метрополитена "Харьковская" 22 февраля, из-за того, что один из вестибюлей временно не работал, пассажиры в часы пик стояли в огромной очереди.