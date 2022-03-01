"Киевхлеб" продолжает снабжать жителей столицы своей продукцией

Столичное предприятие "Киевхлеб" продолжает снабжать хлебом жителей столицы, несмотря на российскую агрессию. Кроме того, продукция завода также поставляется и в другие области Украины.

Об этом сообщила директор предприятия Юлия Дученко, передает OBOZREVATEL. Ассортимент выпечки уменьшился, но тем не менее, было увеличено производство массовых сортов хлебобулочных изделий.

"Компания "Киевхлеб" продолжает работать и снабжать киевлян хлебом. Несколько сузили ассортимент, но нарастили производство массовых сортов. Вчера удалось доставить хлеб в Черкассы, поехали машины и в Кировоград. Из-за обстрелов и поврежденных дорог пока не можем довезти свою продукцию в Киевскую область", – сообщила Дученко.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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