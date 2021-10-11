Киев ждет переменчивая погода: синоптики рассказали, когда начнутся дожди

В ближайшие 7 дней, с 11 по 17 октября, в Киеве ожидается переменчивая погода, в частности, в столицу вернуться дожди. В среднем температура воздуха будет +12.

Об этом сообщил портал Sinoptik. По прогнозам синоптиков, уже в среду, 13 октября, киевлянам, выходя из дома, стоит брать с собой зонтики.

Так, в понедельник, 11 октября, в Киеве небо в середине дня затянется облаками и будет оставаться мрачным до самого вечера, без осадков. Температура воздуха +4… +15.

Во вторник, 12 октября, с утра до вечера небо в столице будет покрыто облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха +3… +13.

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В среду, 13 октября, синоптики прогнозируют в Киеве облачную погоду, с середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температура воздуха +5… +11.

В четверг, 14 октября, утро и день в столице будут облачными, только вечер погода порадует нас ясным небом, без осадков. Температура воздуха +6… +12.

В пятницу, 15 октября, небо утром будет затянуто облаками, но уже днем и до конца вечера будет солнечно, без осадков. Температура воздуха +5… +13.

На выходных, 16-17 октября, ожидается облачная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в субботу +4… +13, а в воскресенье +5… +12.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в ближайшие дни испортится. По прогнозам синоптиков, неделя начнется с дождей и похолодания.