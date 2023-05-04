Киев занял первое место по количеству нарушений языкового закона в 2022 году

В 2022 году наибольшее количество нарушений языкового закона было зафиксировано в Киеве. Второе место занимает Харьковская область.

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Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень. Больше всего обращений фиксировали в сфере интернета и обслуживания.

"Лидерами по количеству сообщений, содержащих информацию о нарушении языкового закона в регионах или общинах, был город Киев – 823, а также Харьковщина – 460 обращений", – подчеркнул Кремень.

По словам обмудсмена наименьшее количество обращений по поводу нарушений закона поступило из восточных областей, а также частично с юга, это касается Луганщины, а также Кировоградщины. Он уточнил, в целом больше всего нарушений в 2022 году наблюдалось в сферах интернета и обслуживания.

"Среди крупнейших сфер, подвергшихся нарушениям, - это сфера интернета – 989 обращений касались отсутствия украинской версии интернет-представительств, 123 обращения касались нарушения требований закона во время обслуживания потребителей. Были нарушения в сфере наружной рекламы и вывесок. Больше всего вывесок на государственном языке, исходя из тех обращений, которые у нас есть, на территории Харькова и Харьковской области – 252, а также города Киева – 54 обращения", – резюмировал Кремень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области произошел речевой скандал. В торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов, продавщице отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

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