Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским городом, который принял 150 тыс. украинских беженцев

Киев подписал соглашение о сотрудничестве с Вроцлавом (Польша). Этот город с самого начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ принял 150 тыс. украинских беженцев, среди которых 80 тыс. – дети.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он поблагодарил польский коллегу за поддержку, в частности, экономическую.

"Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским городом Вроцлавом. Сегодня, во время онлайн-общения, я поблагодарил мэра Вроцлава Яцека Сутрика за помощь власти и общины его города украинской столице. За поддержку Киева, гуманитарную помощь и экономическую", – написал Кличко.

Киевский городской голова напомнил, что Вроцлав, с начала широкомасштабного вторжения страны-террориста РФ, принял 150 тысяч украинских беженцев, в том числе 80 тысяч детей.

"Также дети из Украины ездили летом на оздоровление во Вроцлав. Мы продолжим сотрудничество наших городов – экономическое, культурное, а также – в будущем восстановлении инфраструктуры Киева и Украины", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 13 марта, встретился с Правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным, а также представителями чешского бизнеса. Говорили об инфраструктурном восстановлении и инвестициях в Украину.

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