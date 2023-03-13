Кличко встретился с уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 13 марта, встретился с Правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным, а также представителями чешского бизнеса. Говорили об инфраструктурном восстановлении и инвестициях в Украину.

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Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, чешский бизнес также заинтересован в сотрудничестве по развитию киевского метрополитена и в сотрудничестве в энергетическом секторе.

"Встретился с правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешского бизнеса. Говорили о дальнейшем воплощении реформ для приближения Украины к европейским стандартам, возможной поддержке чешской стороны в реабилитации наших воинов-защитников, в том числе и психологической, помощи в развитии медицинской отрасли, инфраструктурном восстановлении и инвестициях в Украину. Заинтересован чешский бизнес и в сотрудничестве по развитию киевского метрополитена и в сотрудничестве в энергетическом секторе", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил чешских друзей за поддержку, помощь и веру в Победу Украины.

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