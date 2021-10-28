Кличко рассказал, что будет с работой транспорта в Киеве при переходе в "красную" зону

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Кличко рассказал, что будет с работой транспорта в Киеве при переходе в 'красную' зону

В Киеве с 1 ноября заработают строгие карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" зоны. Они затрагивают и общественный транспорт, которым пассажиры должны пользоваться при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Об этом на брифинге 28 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он транслировался на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Общественный транспорт закрывать не собираемся. Он будет работать. Но ездить на нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", – предупредил городской голова.

В то же время подчеркнул, что документы будут проверять не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

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Что еще предполагают строгие ограничения в Киеве

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать :

  • заведения питания;

  • отели;

  • ТРЦ;

  • массовые мероприятия;

  • заведения соцзащиты;

  • спортзалы;

  • фитнес-центры;

  • центры предоставления административных услуг;

  • управления труда и соцзащиты;

  • управления пенсионного фонда.

Карантин в Киеве

Дети и подростки могут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями, которые имеют либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест.

Столичные школьники после каникул не возвращаются за парты. Кличко отметил, что учебный процесс будет проводиться только в дистанционном режимедля всех учащихся с 1 по 11 класс.

Напомним: на портале Дія стали доступны "желтые" COVID-сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Как получить такой документ, узнавайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 октября в коронавирусных больницах Киева третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышал 65%. В КГГА предупредили, что из-за этого город оказался на пороге перехода в "красную" зону, которая предусматривает усиление ограничений.

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