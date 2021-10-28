Кличко рассказал, что будет с работой транспорта в Киеве при переходе в "красную" зону
В Киеве с 1 ноября заработают строгие карантинные ограничения, предусмотренные для "красной" зоны. Они затрагивают и общественный транспорт, которым пассажиры должны пользоваться при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Об этом на брифинге 28 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он транслировался на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Общественный транспорт закрывать не собираемся. Он будет работать. Но ездить на нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", – предупредил городской голова.
В то же время подчеркнул, что документы будут проверять не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.
С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать :
заведения питания;
отели;
ТРЦ;
массовые мероприятия;
заведения соцзащиты;
спортзалы;
фитнес-центры;
центры предоставления административных услуг;
управления труда и соцзащиты;
управления пенсионного фонда.
Дети и подростки могут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями, которые имеют либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест.
Столичные школьники после каникул не возвращаются за парты. Кличко отметил, что учебный процесс будет проводиться только в дистанционном режиме – для всех учащихся с 1 по 11 класс.
Напомним: на портале Дія стали доступны "желтые" COVID-сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Как получить такой документ, узнавайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 октября в коронавирусных больницах Киева третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышал 65%. В КГГА предупредили, что из-за этого город оказался на пороге перехода в "красную" зону, которая предусматривает усиление ограничений.