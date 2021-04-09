Киев перед выходными парализовали утренние пробки. Карта

В Киеве в пятницу, 9 апреля, утром движение на дорогах города оказалось парализованным из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Николая Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Освободителей, Соборности, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном (два ДТП) и Днепровском шоссе, улицах Миропольская, Братиславская, бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Перова, Кирилловской, проспекте Героев Сталинграда и Набережно-Рыбальской.

В Киеве в последний рабочий день недели будет сухо и потеплеет до +10 градусов. А на выходные температура в столице повысится еще больше – до +13...+17 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.