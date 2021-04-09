Київ перед вихідними паралізували ранкові затори. Карта

У Києві в п'ятницю, 9 квітня, вранці рух на дорогах міста був паралізованим через численні затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Південному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому та Північному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Миколи Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандери, Броварському, Визволителів, Соборності, Голосіївському та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на Набережному (два ДТП) та Дніпровському шосе, вулицях Миропільській, Братиславській, бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Перова, Кирилівській, проспекті Героїв Сталінграда та Набережно-Рибальській.

У Києві в останній робочий день тижня буде сухо і потеплішає до +10 градусів. А на вихідні температура в столиці підвищиться ще більше – до +13... +17 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт почав працювати за спецперепустками.