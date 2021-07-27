Киев накроют грозы и шквалы: синоптики обновили прогноз погоды на среду

Погода в Киеве и Киевской области в среду, 28 июня, ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозы, а в отдельных регионах – град.

Из-за сложных метеорологических условий в столице и области был объявлен I (желтый) уровень опасности. Такие данные опубликованы Украинским гидрометцентром.

Согласно информации синоптиков, ветер в Киеве будет юго-западным с переходом на северо-западный. Шквалы будут достигать 15-20 м/с.

В то же время температура днем останется высокой и достигнет +26...+31 градуса. Ночью будет не так жарко – от +15 до +20 градусов.

Видео дня

Предупреждение о потенциально опасной погоде распространила и пресс-служба Киевского городского совета. Гражданам напомнили, что во время грозы рекомендуется закрывать окна и не подходить к ним, не касаться металлических входных дверей.

Основные рекомендации для жителей города во время сильного ветра:

все окна в доме необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильных порывов ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

в бурю также лучше избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили.

В Киевгорсовете также дали рекомендации, куда обращаться в случае негативных последствий непогоды:

при падении деревьев, веток, при травмировании людей и т.п. – немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

в случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах – информировать круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону: 284-74 19.

Добавим, в целом по Украине 28 июля ожидается относительное похолодание. Уже утром в среду в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди.

Прогноз погоды в стране на среду, 28 июля, с Алисой Мярковской – смотрите по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: