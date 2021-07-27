В Украину после рекордной жары снова ворвется похолодание: синоптик назвала сроки

Погода в Украине после рекордной жары снова станет прохладной. По прогнозам синоптика, уже утром в среду, 28 июля, в западных и северных областях Украины пройдут кратковременные дожди.

Похолодание принесут северные циклоны Elior и Dirk, которые накроют значительную часть Европы. Об этом Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Синоптик отметила, что днем в большинстве областей страны дожди притихнут, но пройдут в северных районах Сумщины и Черниговщины. Во второй половине дня ливни с грозами пройдут в центре и на западе Украины. Температура будет держаться на отметке +28 +33 градусов, однако воздух немного посвежеет.

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В Киеве в ночь на среду и утром местами пройдут кратковременные дожди с грозами, но днем осадки маловероятны. В столице будет держаться жара около +30 градусов. Диденко добавила, что ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе – с начала августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине 27-28 июля существенно испортится. В регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер до 15-20 м/с. В тоже время температуры воздуха будет выше +30 градусов.