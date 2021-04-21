COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировано 965 больных и 1650 прививок

В Киеве в течение прошлых суток, 20 апреля, зарегистрировали 965 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделана 1650 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 12 162 граждан, среди новых больных – 532 ребенка и 326 медработников. Были госпитализированы 4411 человек, летальных случаев – 429. На утро 21 апреля общее количество заражений достигло 1 974 118 человек, выздоровели – 1 514 472.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 042 украинца.

По состоянию на среду, 21 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 143,5 млн человек. За минувший день выявили 824 975 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 121,8 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 апреля зарегистрировали 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.