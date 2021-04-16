На Пасху в Киеве введут новые карантинные ограничения, – Кличко

В Киеве решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия власть будет принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах, однако, в любом случае, в столице разработают дополнительные противоэпидемические правила и меры на Пасху и майские праздники.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил, в пятницу, 16 апреля, во время онлайн-брифинга.

"Все будет зависеть от динамики заболеваемости и от заполненности коек в больницах столицы – в первую очередь оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации – рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И увеличивается количество смертей. Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержки", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию. Однако она остается сложной. Поэтому на Пасху и майские праздники в городе введут дополнительные карантинные ограничения и правила.

"Именно поэтому мы продлили действие карантина. И теперь многое зависит от самих киевлян. – От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько придерживаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают. Напомню, решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе и медики – инфекционисты и эпидемиологи. У нас впереди Пасхальные праздники и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем ", – сказал Виталий Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжили строгий локдаун до 30 апреля, из-за распространения коронавирусной болезни.