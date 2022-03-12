Киев готовится к обороне, созданы запасы лекарств и продуктов, – Кличко

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Киев продолжает готовиться к обороне в случае атаки российских оккупантов. В частности, созданы резервы продуктов и медикаментов.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он заверил, что власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры города (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дорогие киевляне! Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты. Создавать резервы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости… Также мы продолжаем обеспечивать работу критической инфраструктуры города, жизнедеятельность Киева", – подчеркнул Кличко.

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Мэр добавил, что столица уже третий день помогает Киевской области эвакуировать жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня.

"Город предоставляет пассажирский транспорт – автобусы. А киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину", - резюмировал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

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