Жесткий карантин на Киевщине продлили: названа дата и запреты
Усиленный карантин в Киевской области решили продлить как минимум до пятницы, 23 апреля, из-за сложной ситуации с COVID-19.
Такую дату одобрила областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 9 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба Киевской ОГА. Уточняется, что на территории области продолжают действовать все противоэпидемические меры "красной зоны".
Кроме того, каждая громада должна отдельно принимать решения о применении мер, предусмотренных протоколом комиссии.
"Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных громадах ситуация также очень разная", – отметил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:
приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервалы движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме периодов: с 7:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;
осуществлять перевозки пассажиров с использованием 50% мест;
проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;
рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.
Напомним, что жесткие ограничения в Киевской области ввели 21 марта.
Напомним, эпидемия CОVID-19 в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля. По другим расчетам, ситуация начнет стабилизироваться лишь в конце текущего месяца.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
"Укрзалізниця" вернет в продажу билеты на поезда в Ивано-Франковскую область, которая с 10 апреля станет "желтой" карантинной зоной, а горнолыжный курорт "Буковель" откроют после почти месяца "локдауна".
Жесткий карантин в регионе будет снят с полуночи 10 апреля.
Закарпатская область через день-два также может выйти из "красного" уровня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.