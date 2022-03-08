Из Пущи-Водицы в Киеве за два дня эвакуировали более 500 жителей

За два дня из Пущи-Водицы в Киеве было эвакуировано 520 человек. Такое решение было принято из-за приближения активных боевых действий

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Часть жителей расселили в детских дошкольных учреждениях.

"За два дня из Пущи-Водицы эвакуировано 520 человек из-за приближения активных боевых действий. Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников в других районах столицы. Больные доставлены в больницы", – говорится в сообщении.

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В КГГА добавили, что городские власти делают все возможное для помощи киевлянам.

В городе создан гуманитарный штаб, который обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше в этом нуждается. Если вы можете оказать помощь или она вам нужна, заполните соответствующую форму на сайте.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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