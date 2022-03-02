Иностранные журналисты увидели в каких условиях живут киевляне в метрополитене. Фото и видео

В Киеве иностранным журналистам показали, в каких условиях живут киевляне во время российской агрессии. Для этого представители СМИ спустились на перрон станции метро "Дорогожичи".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Также кореспонденти посетят один из роддомов столицы.

"60 иностранных журналистов покажут сейчас на весь мир как живут киевляне и их домашние любимцы на станции метро "Дорогожичи". Сегодня это увидит весь мир", – подчеркнул Геращенко.

Видео дня

Он добавил, что после посещения метрополитена иностранные журналисты поедут в один из Киевских родильных домов, где в подвалах уже 5 день рождается новое поколение киевлян.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.