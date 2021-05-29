Императора разбили, а трамвай убрали: как изменился Киев за сто лет. Фоторепортаж

Столица отмечает день рождения. За свою тысячелетнюю историю город повидал немало. В разное время Киевом правили Рюриковичи, татары, литовцы, поляки, советы. Но все равно город остался истинно украинским. Шарм улиц, уют двориков и даже царь-балконы делают Киев неповторимым. Богатая история оставила для нас многочисленные памятники архитектуры, культуры и природы.

OBOZREVATEL предлагает прогуляться по улицам Киева и сравнить, как изменилась столица за более чем сто лет. Для этого мы взяли старинные открытки и повторили их сюжеты. Скажем сразу, ХХ век сильно повлиял на облик города, но не отразился на его колорите.

Михаил Булгаков писал "Эх, Киев-город! Красота!.. Вот так Лавра пылает на горах, а Днепро, неописуемый свет! Травы! Сеном пахнет! Склоны! Долы!..". Этот невероятный образ сохранился до наших времен. Отправляемся на прогулку в прошлое и сравниваем с нынешними временами.

Любимый киевлянами и гостями города парк имени Тараса Шевченко украшает прекрасный бронзовый памятник украинскому Кобзарю. А ведь раньше на его месте стоял монумент, посвященный реакционному царю Николаю I, в народе его называли "палкиным". Именно он основал университет Святого Владимира, который ныне носит имя Тараса Шевченко.

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Однако самого Кобзаря царь не взлюбил и сослал в ссылку. Император умер в муках на походной кровати в 1855 году, в разгар русско-турецкой войны. А Шевченко прожил еще 6 лет и уже снискал популярность среди интеллигенции и простого народа за свой талант и искренность.

И все же в конце ХIХ века в столице решили установить памятник не выдающемуся поэту, а царю. В знак благодарности за его вклад в развитие Киева. Исполинский монумент открыли в 1896 году. Но судьба сыграла с ним злую шутку.

В 1917 году подул ветер революционных перемен, и памятник решили снести. Это произошло в 1920-м. Сначала разбили скульптуру царя, а спустя 18 лет и огромный постамент. С 1939 года на его месте стоит вдумчивый Кобзарь, смотрящий в сторону университета. А чудный парк до сих пор жив и радует посетителей невероятной атмосферой – вокруг старинные здания и никаких высоток!

Перейдя дорогу от парка Шевченко, упираемся в монументальный ансамбль КНУ. Строгие здания в стиле классицизма вместе с Домом учителя, Президией НАН Украины, "желтым" корпусом формируют так называемый латинский квартал, то есть район науки. Ансамбль КНУ имени Тараса Шевченко один из немногих, который сохранился до нашего времени и не испорчен хаотичной застройкой.

На открытке 30-х годов видим здание библиотеки университета, в котором ныне Институт рукописи Национальной библиотеки имени Вернадского. По Владимирской улице едет трамвай дореволюционного выпуска, возле самого университета растут молодые деревья. А в парке Шевченко – тополя. Еще нет здания нынешней библиотеки имени Максимовича, которую построили позже, в 1938-40-х годах для гуманитарного факультета университета.

Снимок для открытки был сделан со знаменитого дома Мороза на пересечении улиц Льва Толстого и Владимирской. Трамвая здесь больше нет, как и старинных фонарей. Но ансамбль КНУ имени Тараса Шевченко сохранился, несмотря на огромные разрушения во времена Второй мировой войны.

За это надо благодарить архитектора Павла Алешина, который отстоял вопрос отстройки ансамбля и сделал это в краткие сроки. Неплохо было бы поставить талантливому зодчему памятник.

На открытке начала ХХ века мы видим прекрасную неширокую речку Лыбидь – правый приток Днепра.

Водоем известен по историческим документам с Х века. В летописи под 968 годом написано: "не бяше лзъ коня напоити на Лыбиди". В древние времена это была полноводная река с отменной рыбой. На лугах у летописного водоема пасли скотину, а на живописных ручьях, впадающих в Лыбидь, люди стирали одежду и купались.

В ХХ веке этой экосистеме очень не повезло. Один из символов города заключили в коллектор, а также устроили здесь стоки из различных предприятий. Теперь Лыбидь трудно назвать рекой, но шансы на ее спасение все же есть. И когда-нибудь она станет полноводной и чистой.

Андреевский спуск – несомненно одно из красивейших мест Украины. Здесь стоит прекрасная Андреевская церковь, возведенная в XVIII веке, при императрице Елизавете Петровне. Шедевр расстреллиевского барокко "нависает" над Подолом и подчеркивает красоту и святость столицы нашей страны. Раньше у здания церкви была конечная остановка трамвая, между прочим, первого в Российской империи. На старой фотографии видим афишные тумбы и деревянные опоры фонарей.

Снимок сделан с территории у нынешней школы №25. Со временем трамвай убрали, пропали и афишные будки, и старинные фонари. В 2010-х годах на Андреевском спуске уложили новую брусчатку, а территорию у церкви обставили киосками, в которых продавались странные сувениры. Какие-то шапки-ушанки да матрешки. К счастью, несколько лет назад этот ужас убрали, а в этом году открыли уютный скверик.

Владимирская горка – популярнейший парк столицы. Расположенный на нескольких террасах, он восхищает прекрасными панорамами города и памятником князю Владимиру Святославовичу, крестившему Киевскую Русь. Его открыли в 1853 году и это – старейший скульптурный монумент столицы. Огромный памятник украшает Киев уже 168 лет! И ему, и парку повезло. Они сохранились до наших дней.

В советское время не срезали даже крест, который в руке держит великий князь. Хотя такие планы у безумцев были. Согласно легенде, под памятником скрыты сокровища. Кто его знает, может, так и есть.

Вероятно, гениальная песня "Києве мій!" родилась именно в этом замечательном месте. Гуляя по аллеям парка, поражаешься красотой киевской природы, прекрасными панорамами Подола и левобережной части города. А в 1960-е годы, когда был создан гимн Киева, на левом берегу почти ничего не было!

Как сообщал OBOZREVATEL, на День Киева в столице пройдет Пробег под каштанами и множество праздничных мероприятий.