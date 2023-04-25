Хозяйственный суд запретил препятствовать работе комиссии в Киево-Печерской лавре, – Ткаченко

Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкультуры на территории Киево-Печерской лавры. Министр Александр Ткаченко выразил мнение, что теперь процесс приема-передачи имущества Национального заповедника будет проходить без конфликтов.

Видео дня

Об этом глава Министерства культуры и информационной политики рассказал во время национального телемарафона. Договор об аренде с УПЦ МП был расторгнут 29 марта.

"Нам нужно вернуть всю государственную собственность, там много корпусов – более трех десятков. Процесс продолжается, сегодня комиссия продолжает работу. Из нового: мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет происходить", – добавил Ткаченко.

По его словам, это было одно из требований Национального заповедника, а вопрос о расторжении договора с УПЦ МП суд перенес накануне. Министр надеется, что, в конце концов, управление Киево-Печерской лаврой вернется в государство.

А относительно того, что там должно размещаться в дальнейшем, должна быть общественная дискуссия, добавил Ткаченко. Он уточнил, что обустройство реабилитационного центра на этой территории – одна из них.

Напомним, 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. Однако они продолжают находиться на территории национального заповедника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили отменить право постоянного пользования земельными участками для принадлежащих городу УПЦ МП. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели столичные власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!