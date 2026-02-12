Готовили удар страны-террориста РФ по Киевской области: СБУ задержала двух вражеских агентов. Фото и подробности

Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов ФСБ, которыеготовили удар страны-террориста РФ по Киевской области. Корректировкой обстрелов занимались двое местных наркозависимых.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Киевщине еще двух российских агентов. По заказу ФСБ они готовили координаты для нового обстрела столичного региона Украины. По материалам дела, фигуранты отслеживали и передавали оккупантам геолокации воинских частей Сил обороны, в том числе и расположение авиационных баз", – уточнили в пресс-службе.

В СБУ отметили, что злоумышленники были разоблачены, их работа на врага – задокументирована, а на финальном этапе – их задержали. Также Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, находившихся в зоне активности агентов.

Как установило расследование, корректировкой обстрелов занимались двое местных наркозависимых. Они попали в поле зрения врага, когда искали деньги "на дозу" в профильных группах Telegram-каналов. За обещание "быстрых заработков" агенты объезжали область на общественном транспорте, фиксируя территорию режимных объектов на смартфоны.

Также корректировщики обходили периметры потенциальных "целей" и фотографировали их с дальнего расстояния или снимали на видео под видом телефонного разговора. Собранную информацию они мессенджером пересылали ФСБ. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

По факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агента РФ, который скрывался на Киевщине. В столичный регион он сбежал после корректировки атак оккупантов на Покровском направлении.

