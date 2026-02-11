На Киевщине задержали предателя, который корректировал атаки оккупантов на Покровском направлении. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили агента РФ, который скрывался на Киевщине. В столичный регион он сбежал после корректировки атак оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Киевщине еще одного российского агента. Злоумышленник скрывался в столичном регионе после корректировки вражеского огня в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, задержанным оказался завербованный российскими спецслужбистами 32-летний шахтер из временно оккупированной Новогродовки. Еще до захвата громады враг вовлек его в свою агентурную группу через запрещенную соцсеть "Одноклассники". Там на него вышла "связная" военной разведки РФ и предложила сотрудничество в обмен на виртуальные близкие отношения.

Согласившись на "предложение", мужчина начал отслеживать и передавать оккупантам локации Сил обороны на территории города и его окрестностей. Полученные разведданные враг использовал для планирования воздушных ударов по громаде с целью наступления на Покровском направлении.

После захвата Новогродовки агент выехал в столичный регион, где надеялся "залечь на дно", чтобы впоследствии продолжить разведывательно-подрывную деятельность в интересах страны-террориста РФ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в арендованном жилье. Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами его сотрудничества с оккупантами. Российскому агенту сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали банкира-агента ФСБ, который "сливал" врагу персональные данные воинов Сил обороны. Кроме того, он проводил доразведку вблизи пунктов базирования защитников Украины.

