Гололедица и до 3°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 16 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 16 января, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в день максимально прогреется до 3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 января. Облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла", – поведали синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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