Где можно пожарить шашлыки в Киеве: ТОП лучших мест

В Киеве существует множество парков и зеленых зон, которые жители и гости столицы используют для отдыха, в том числе для того, чтобы приготовить шашлыки. Большинство из них оборудованы беседками, возле которых установлены мангалы.

OBOZREVATEL составил топ лучших мест, которые стоит обязательно посетить.

"Парк Феофания" расположен в красивой и исторической местности в Голосеевском районе столицы на улице Академика Лебедева, 32. Здесь обустроили дорожки для прогулок, оборудовали зону отдыха для детей и шумных компаний. Кроме того, здесь находится каскад живописных озер, а сама территория как-бы зажата между холмов, что бережет ее от сильных ветров.

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Добраться в Феофанию можно как на личном авто, которое можно оставить на охраняемой стоянке, так и на маршрутках:

№ 548 – от станций метро "Выставочный центр" и "Ипподром";

№ 444 – от станций метро "Арсенальная", "Печерская", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Демиевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Ипподром".

Выходить на конечной остановке.

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"Парк Победа" расположен в Днепровском районе Киева, рядом со станцией столичного метрополитена "Дарница". Он был заложен в 1965 году и практически сразу стал излюбленным местом отдыха киевлян и гостей нашего города. После основательной реконструкции, коммунальщики облагородили озеро, а количество посетителей только увеличилось.

В парке есть сосновый лес, парковые сооружения, городок аттракционов, в том числе колесо обозрения, спортивные и детские площадки. Кроме того, обустроены места для любителей шашлыков, а также есть возможность арендовать лодки и катамараны.

Как и говорилось ранее, зона отдыха расположена практически в плотную к станции метро "Дарница".

"Голосеевский парк имени Максима Рыльского" расположен в южной части города Киева, в одноименном районе. Является одним из самых больших территорий отдыха в столице Украины. Здесь есть множество озер, обустроенных мест отдыха как для детей, так и взрослых, а также работает несколько ресторанов.

Любители мяса на огне смогут арендовать обустроенные беседки с мангалами, и если вы не хотите нести с собой дрова и угли, то их можно купить на месте. Кроме того, удовольствие от парка получат и велосипедисты – территория располагает всем для такого вида отдыха.

Добраться в Голосеевский парк можно несколькими способами – центральный вход находится на улице Генерала Родимцева, 6а. Можно доехать от станции метро "Голосеевская" на троллейбусах №11, 12, 43 или на маршрутках №416, 444, 507.

Региональный ландшафтный парк "Партизанская слава" расположен в Дарницком районе Киева и находится между улицами Тростянецкой и Славгородской. После реконструкции в парке появились пять уникальных арок-фонтанов, которые уже полюбились киевлянами, обустроена зона отдыха и развлечений для детей.

Также в парке построили общественный туалет, обновили дорожки вокруг бювета и создали новый бюветный павильон. Здесь также есть прогулочные дорожки вокруг озера, стилизованные скамейки и урны.

Доехать в парк можно на маршрутке №529 от станций метро "Бориспольская" или "Черниговская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице есть пляжи с идеально чистой водой и белоснежным песком.