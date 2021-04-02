"Галя" против коронавируса: как в Киеве строят метро на Виноградарь. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве продолжается строительство двух станций Сырецко-Печерской лини на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Их планируют сдать уже к концу 2021 года. Городские власти говорят, что это реально сделать, несмотря на пандемию коронавируса.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился на важнейшую городскую стройку и разузнал как идут работы по возведению новых станций подземки на Виноградарь (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сразу отметим, никакой остановки строительства метро нет. Несмотря на карантинные ограничения, сотрудники АО "Киевметрострой" работают. На станции "Мостицкая" сейчас трудятся больше всего – туннелепроходческий щит движется в направлении "Сырца" и уже совсем скоро эти станции соединят между собой.

На строительстве "Мостицкой" точное количество рабочих подсчитать невозможно. Во время нашего визита здесь трудились десятки людей, а всего на возведении двух станций метро задействовано около 1000 человек.

"Строители работают бригадами на определенном участке, это может быть и 15 человек, а может быть и больше. Люди трудятся посменно", – поделилась с нами заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

Здесь высокие требования к технике безопасности, потому без каски и жилета сюда не зайти. Отмечаясь в специальном журнале посещений, попадаем к месту работ. Здесь очень шумно – ездят огромные козловые краны, а в тоннеле ездят мультимашины, которые вывозят породу, а также уникальный проходческий щит "Галина".

Строительные работы идут в три смены.

Спустится в тоннель можно по лестнице, которая ведет на глубину около 30 метров. Это и есть тоннель будущих станций метро.

Попасть в тоннель можно по специальной лестнице.

Трудности

На улице весна, а значит у метростроевцев есть проблемы с выемкой грунта. Он сильно увлажнен из-за обилия осадков и спецтехника постоянно вывозит его из тоннеля.

"У нас работают насосы, которые сливают грунтовые воды в грунтовые канализации, так что все идет хорошо. Хотя геологические условия непростые, если есть плавун, то строительные работы задерживаются", – поделился один из метростроевцев.

Отработанный грунт.

Часть вывезенной земли утилизируют, а остальную сохраняют для засыпания перекрытий метро.

"У нас есть договор на утилизацию этого грунта, однако определенную его часть мы оставляем для использования при засыпке плит готового тоннеля", – отметил заместитель директора по строительству АО "Киевметрострой" Сергей Полянский.

Также большую угрозу для строительства станций представляет пандемия коронавируса.

"Часто заболевают сотрудники "Киевметростроя" – надо понимать, что если заболеет один человек бригады, то она вся должна отправится на самоизоляцию и это проблема от которой никто не застрахован. Запасного штата, который сидит и ждет вызова на стройку нет, поэтому исполнителю работ приходится дополнительно нанимать людей", – посетовала Макогон.

Что и как строят

Туннелепроходческий щит немецкого производства строит метро непрерывно. Его назвали ласковым именем "Галина". За месяц он способен проходить 224 метра.

"Галя" строить тоннели очень быстро.

Метростроевцы с помощью "Галины" уже успели возвести 815 метров правого тоннеля в направлении станции метро "Сырец", которая сейчас является конечной станцией зеленой линии. Отметим, в конце февраля щит прошел 700 метров тоннеля. А всего перегон будет иметь протяженность 1256 метров. Так что осталось совсем немного.

Да будет свет! Тоннель скоро соединит "Сырец" и "Мостицкую".

К лету, если все будет хорошо, тоннель свяжут с "Сырцом". Затем щит пойдет от "Сырца" до "Мостицкой" для возведения второго тоннеля. Из-за сложной геологической обстановки, щит может проходить от 3 до 7 метров в день.

Сейчас для вывозки грунта используют специальные мультимашины, которые не только вывозят породу, но и завозят строительный материал для обустройства тоннелей.

"Это абсолютно новая технология, машины мы закупили под этот проект. Раньше грунт приходилось вывозить "КрАЗами"", – это замедляло работы по строительству метрополитена", – рассказал директор по маркетингу АО "Киевметрострой" Юрий Пастух.

У мультимашины 2 кабины.

Уникальная мультимашина для выгрузки грунта.

Эти машины, состоящие из двух кабин также привозят специальные блоки, из которых тоннелепроходческий щит собирает "оболочку" перегона между станциями. Маленькие весят около 850 килограмм, а большие – 2, 5 тонны. Рабочий с помощью специального пульта управляет мобильным краном, который опускает эти блоки, а затем щит начинает собирать из них цельную конструкцию.

Кран выгружает блоки для строительства тоннеля.

В сам тоннель провели свет, коммуникации необходимые для возведения станций и обустроили рабочие места для метростроевцев.

Будущий вестибюль "Мостицкой" расположится недалеко от Сырецкого парка, здесь рядом находится кафе, которое мешает строительству вестибюля "Мостицкой". Сейчас идет диалог с собственниками заведения, так как он подлежит демонтажу.

Здесь будет вестибюль станция "Мостицкая".

"Проспект Правды" и новые поезда

На "Проспекте Правды" сейчас ведутся работы по перекладке коммуникаций и работы в котловане.

"Там есть проблемы с ливневой канализацией, инженерными сетями. Также разрабатывается схема движения транспорта по проспекту Правды для перекладки инженерных коммуникаций и обустройства тоннеля", – заявил Сергей Полянский. Он также подчеркнул, что метростроевцы делают все возможное, чтобы успеть открыть станции к концу 2021 года.

Но метростроевцы настроены оптимистично.

"Вы же видите какая ситуация в мире происходит – коронавирус и экономические трудности. Вместе с тем мы делаем все возможное, чтобы открыть станции в намеченные сроки", – заверил Полянский.

На новых станциях метро будут трудиться около 150 человек – директора станций, административный и технический персонал.

"Сначала назначат начальников станций, которые войдут в курс дела, а потом будем добирать остальной персонал. Обычно, на новые объекты приходят работать люди, которые уже имеют опыт работы в метро", – отметила Наталка Макогон.

Также к "Мостицкой" и "Проспекту Правды" будут курсировать новые поезда со сквозным проходом. Всего планируется купить 10 таких поездов. Тендер на закупку новых вагонов должен закончится уже в октябре 2021 года.

Новые станции будут обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, стоимость возведения двух станций на Виноградарь составляет 6 миллиардов гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве к концу 2021 года должны достроить Дарницкий мост, Подольско-Воскресенский мостовой переход, "мост-волну" на Оболони, а также закончить строительство двух станций метро на Виноградарь.