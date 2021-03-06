Мост-волна, станции метро, Арсенал: топ-7 проектов, которые изменят Киев в 2021 году

Несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с ней экономические трудности, Киев развивается и в городе появляются новые зеленые зоны, объекты инфраструктуры и достопримечательности.

OBOZREVATEL собрал топ-7 проектов, которые изменят не только облик нашего города, но и его жизнь уже в 2021 году. Этот год должен стать революционным в плане развития инфраструктуры – нам обещают и новые мосты, и даже станции метро.

Необычное метро на Виноградарь. Две станции зеленой линии столичной подземки – "Мостицкая" и "Проспект Правды" должны открыть уже в декабре 2021 года. Их жители Виноградаря ждали не один десяток лет и они будут по-своему уникальны. Для строительства участка из двух станций, впервые в Киеве будет использована технология двухъярусных тоннелей. Между остановками "Мостицкая" и "Проспект Правды" поезда будут курсировать друг над другом. А крыша одного из выходов станции "Мостицкая" будет покрыта зеленым газоном. Ради улучшения подвижного состава столичные власти приобретут 50 вагонов метро (10 составов. – Ред.). Кредитный договор в размере €50 млн между ЕБРР и Киевским метрополитеном и договор гарантии подписали в пятницу, 26 февраля.

Мост Кирпы наконец достроят. Буквально на днях, "Укравтодор" поразил новостью, что Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост, который последние 10 лет был не достроен будет полностью готов уже к концу 2021 года. Это настоящая радость для водителей, так как они ждали достройки левобережных съездов. Кроме того, "Укравтодор" обещает достроить дорогу от железнодорожной платформы "Левый берег" к Привокзальной улице и завершить строительство водопровода длиной 1,2 км.

Долгожданный мост с Троещины в центр. Помимо Дарницкого моста, в Киеве уже к концу 2021 года должны открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу, который жизненно важен для жителей массивов Троещина и Воскресенка. Мост-долгострой с переменным успехом строили с 2003 года, однако активные работы начались в конце 2017-го. Автосообщение должны были открыть еще в конце 2020 года, но тогда помешали постоянные протесты дачников, обитающих на Русановских садах.

Волна на Оболони. Последние годы ознаменовались не только ремонтом мостов, но и их активным строительством. В 2019 году на Владимирской горке открыли пешеходной-велосипедный мост, который в народе прозвали "стеклянный" или "мост Кличко". Несмотря на расхожие мнения по поводу его надобности, ежедневно здесь толпы туристов, которые приходят посмотреть на завораживающие панорамы столицы. В этом году на Оболонской набережной появится новый пешеходный мост в виде волны, длинной 160 метров. По ночам мост будет оригинально подсвечиваться и соединять набережную с островом Облонский. Таким образом горвласти намерены сложить туристический маршрут вокруг залива. Он объединит набережную, парк "Наталка" и новый пляж на острове.

Центральный автовокзал с новым "лицом". Центральный автовокзал, расположенный на Демеевской площади, годами раздражал киевлян: здесь всегда было грязно, само здание не имело ремонта. После приватизации АО Киевпассервис в марте 2020 года компания Бастион-групп стала владельцем 6 автостанций в Киеве и 18 в Киевской области, включая главный терминал столицы. После покупки Центральный автококзал решили обновить. В модернистском строении сохранят уникальные мозаичные панно выдающихся художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Обновленное здание получит новую зону ожидания рейсов, современную навигацию и будет приспособлено под маломобильные группы людей. Завершить работы стоимостью 2 миллиона евро должны уже к концу марта 2021 года.

"Ворота Киева" накроют стеклом. Еще осенью прошлого года началась масштабная реконструкция Арсенальной площади в центре столицы. Уже успели отреставрировать здание бывшей военной комендатуры и Никольские ворота, сооруженные в середине ХІХ века. На площади уложили новую плитку, установили лавочки и деревья-крупномеры. На этом работы по реновации исторической площади не прекратятся. Уже в этом году здесь появится фонтан, а возле здания военной комендатуры появится шестиэтажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом. Тут также построят паркинг на 420 автомобилей.

Солярий и амфитеатр в парке. В Дарницком районе возле залива Берковщина взялись обустраивать новый городской парк. Проект рассчитан на несколько лет и обещает быть грандиозным. В частности, здесь появится амфитеатр с причалом, зоны солярия, большое количество беседок и велодорожки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА назвали причины задержки строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. По словам чиновников, завершить работы по достройке транспортной развязки мешали дачники, которые блокировали движение строительной техники.