"Галя" проти коронавірусу: як у Києві будують метро на Виноградар. Ексклюзивні фото і відео

У Києві триває будівництво двох станцій Сирецько-Печерської лінії на Виноградар – "Мостицької" та "Проспекту Правди". Їх планують здати вже до кінця 2021 року. Міська влада каже, що це реально зробити, попри пандемію коронавірусу.

Кореспондент OBOZREVATEL вирушив на найважливіше будівництво столиці та дізнався, як ідуть роботи з будівництва нових, по-своєму унікальних, станцій метро (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відразу зазначимо, що ніякого зупинення будівництва метро немає. Попри карантинні обмеження, співробітники АТ "Київметробуд" працюють. На станції "Мостицька" зараз ідуть найактивніші роботи – тунелепрохідницький щит працює в напрямку станції "Сирець", і вже зовсім скоро ці станції з'єднають між собою.

На будівництві "Мостицької" назвати точну кількість працівників неможливо. Під час нашого візиту тут працювали десятки людей, а всього на роботах зі зведення двох станцій метро задіяно близько 1000 осіб.

"Будівельники трудяться бригадами на певній ділянці, це може бути й 15 осіб, а може бути й більше. Роботи йдуть позмінно", – поділилася з нами заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

Тут високі вимоги до техніки безпеки, тому без каски та жилета сюди не зайти. Після того, як відмітились у спеціальному журналі відвідувань, потрапляємо до місця робіт. Тут дуже шумно – працюють величезні козлові крани, а в тунелі їздять мультимашини, які вивозять породу, а також унікальний прохідницький щит "Галина".

Будівельні роботи відбуваються у три зміни.

Спуститися в тунель можна сходами, що ведуть на глибину близько 30 метрів. Це і є тунель майбутніх станцій метро.

Потрапити до тунелю можна спеціальною драбиною.

Труднощі

На вулиці весна, а отже у метробудівців є проблеми з виїмкою ґрунту. Він сильно зволожений через велику кількість опадів, і спецтехніка постійно вивозить його з тунелю.

"У нас працюють помпи, які зливають ґрунтові води в каналізації, тож усе йде добре. Хоча геологічні умови непрості, якщо є плавун, то будівельні роботи затримуються", – поділився один із метробудівців.

Відпрацьований ґрунт.

Частину вивезеної землі утилізують, а решту зберігають для засипання перекриттів майбутнього тунелю метро.

"У нас є договір на утилізацію цього ґрунту, проте певну його частину ми залишаємо для використання під час засипання плит готового тунелю", – зазначив заступник директора з будівництва АТ "Київметробуд" Сергій Полянський.

Також велику загрозу для будівництва станцій становить пандемія коронавірусу.

"Часто хворіють співробітники "Київметробуду" – треба розуміти, що якщо захворіє одна людина з бригади, то вона вся повинна піти на самоізоляцію, і це проблема, від якої ніхто не застрахований. Запасного штату, який сидить і чекає виклику на будівництво, немає, тому виконавцю робіт доводиться додатково наймати людей", – поскаржилася Макогон.

Що і як будують

Тунелепрохідницький щит німецького виробництва будує метро безперервно. Його назвали ласкавим ім'ям "Галина". За місяць він здатний проходити 224 метри.

"Галя" будує тунелі дуже швидко.

Метробудівці за допомогою "Галини" вже встигли звести 815 метрів правого тунелю в напрямку станції метро "Сирець", яка зараз є кінцевою станцією зеленої лінії. Зазначимо, що наприкінці лютого щит пройшов 700 метрів тунелю. А всього перегін матиме протяжність 1256 метрів. Тож залишилося зовсім небагато.

Хай буде світло! Тунель скоро з'єднає "Сирець" і "Мостицьку".

До літа, якщо все буде добре, тунель зв'яжуть із "Сирцем". Потім щит піде від "Сирця" до "Мостицької" для зведення другого тунелю. Через складну геологічну ситуацію щит може проходити від 3 до 7 метрів на день.

Зараз для вивезення ґрунту використовують спеціальні мультимашини, які не тільки вивозять породу, але й завозять будівельний матеріал для облаштування тунелів.

"Це абсолютно нова технологія, машини ми закупили під цей проєкт. Раніше ґрунт доводилося вивозити "КрАЗами" – це уповільнювало роботи з будівництва метрополітену", – розповів директор із маркетингу АТ "Київметробуд" Юрій Пастух.

У мультимашині 2 кабіни.

Унікальна машина вивозить ґрунт.

Ці машини, що складаються з двох кабін, також привозять спеціальні блоки, з яких тунелепрохідницький щит збирає "оболонку" перегону між станціями. Маленькі важать близько 850 кілограмів, а великі – 2,5 тонни. Робітник за допомогою спеціального пульта управляє мобільним краном, який опускає ці блоки, а потім щит починає збирати з них цільну конструкцію.

Кран вивантажує блоки для будівництва тунелю.

У сам тунель провели світло, комунікації, необхідні для будівництва станцій, та облаштували робочі місця для метробудівців.

Майбутній вестибюль "Мостицької" розташується неподалік від Сирецького парку, тут поруч розташоване кафе, яке заважає будівництву виходу зі станції. Зараз іде діалог із власниками закладу, оскільки він підлягає демонтажу.

Тут буде вестибюль станція "Мостицька".

"Проспект Правди" і нові потяги

На "Проспекті Правди" зараз відбуваються роботи з перекладки комунікацій і роботи в котловані.

"Там є проблеми зі зливовою каналізацією, інженерними мережами. Також розробляється схема руху транспорту для перекладання інженерних мереж та побудови тунелю", – заявив Сергій Полянський. Він також підкреслив, що метробудівці роблять все можливе, щоб встигнути відкрити станції до кінця 2021 року.

Та метробудівці налаштовані оптимістично.

"Ви ж бачите, яка ситуація у світі відбувається, – коронавірус та економічні труднощі. Разом із тим ми робимо все можливе, щоб відкрити станції в намічений термін", – запевнив Полянський.

На нових станціях метро буде працювати близько 150 осіб – директори станцій, адміністративний і технічний персонал.

"Спочатку призначать начальників станцій, які увійдуть у курс справи, а потім будемо добирати решту персоналу. Зазвичай, на нові станції приходять люди, які вже мають досвід роботи у підземці", – зазначила Наталка Макогон.

Також цими станціями курсуватимуть нові потяги з наскрізним проходом. Усього планується купити 10 таких поїздів. Тендер на закупівлю нових вагонів має закінчитися вже в жовтні 2021 року.

Нові станції обслуговуватимуть близько 100 тисяч пасажирів щоденно.

Нагадаємо, вартість зведення двох станцій на Виноградар становить 6 мільярдів гривень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві до кінця 2021 року мають добудувати Дарницький міст, Подольсько-Воскресенський мостовий перехід, "міст-хвилю" на Оболоні, а також закінчити будівництво двох станцій метро на Виноградар.