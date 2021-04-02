'Галя' против коронавируса: как в Киеве строят метро на Виноградарь. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве продолжается строительство двух станций Сырецко-Печерской лини на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Их планируют сдать уже к концу 2021 года. Городские власти говорят, что это реально сделать, несмотря на пандемию коронавируса.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился на важнейшую городскую стройку и разузнал как идут работы по возведению новых станций подземки на Виноградарь (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сразу отметим, никакой остановки строительства метро нет. Несмотря на карантинные ограничения, сотрудники АО "Киевметрострой" работают. На станции "Мостицкая" сейчас трудятся больше всего – туннелепроходческий щит движется в направлении "Сырца" и уже совсем скоро эти станции соединят между собой.

На строительстве "Мостицкой" точное количество рабочих подсчитать невозможно. Во время нашего визита здесь трудились десятки людей, а всего на возведении двух станций метро задействовано около 1000 человек.

"Строители работают бригадами на определенном участке, это может быть и 15 человек, а может быть и больше. Люди трудятся посменно", – поделилась с нами заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

Здесь высокие требования к технике безопасности, потому без каски и жилета сюда не зайти. Отмечаясь в специальном журнале посещений, попадаем к месту работ. Здесь очень шумно – ездят огромные козловые краны, а в тоннеле ездят мультимашины, которые вывозят породу, а также уникальный проходческий щит "Галина".

Спустится в тоннель можно по лестнице, которая ведет на глубину около 30 метров. Это и есть тоннель будущих станций метро.

На улице весна, а значит у метростроевцев есть проблемы с выемкой грунта. Он сильно увлажнен из-за обилия осадков и спецтехника постоянно вывозит его из тоннеля.

"У нас работают насосы, которые сливают грунтовые воды в грунтовые канализации, так что все идет хорошо. Хотя геологические условия непростые, если есть плавун, то строительные работы задерживаются", – поделился один из метростроевцев.

Часть вывезенной земли утилизируют, а остальную сохраняют для засыпания перекрытий метро.

"У нас есть договор на утилизацию этого грунта, однако определенную его часть мы оставляем для использования при засыпке плит готового тоннеля", – отметил заместитель директора по строительству АО "Киевметрострой" Сергей Полянский.

Также большую угрозу для строительства станций представляет пандемия коронавируса.

"Часто заболевают сотрудники "Киевметростроя" – надо понимать, что если заболеет один человек бригады, то она вся должна отправится на самоизоляцию и это проблема от которой никто не застрахован. Запасного штата, который сидит и ждет вызова на стройку нет, поэтому исполнителю работ приходится дополнительно нанимать людей", – посетовала Макогон.

Туннелепроходческий щит немецкого производства строит метро непрерывно. Его назвали ласковым именем "Галина". За месяц он способен проходить 224 метра.

Метростроевцы с помощью "Галины" уже успели возвести 815 метров правого тоннеля в направлении станции метро "Сырец", которая сейчас является конечной станцией зеленой линии. Отметим, в конце февраля щит прошел 700 метров тоннеля. А всего перегон будет иметь протяженность 1256 метров. Так что осталось совсем немного.

К лету, если все будет хорошо, тоннель свяжут с "Сырцом". Затем щит пойдет от "Сырца" до "Мостицкой" для возведения второго тоннеля. Из-за сложной геологической обстановки, щит может проходить от 3 до 7 метров в день.

Сейчас для вывозки грунта используют специальные мультимашины, которые не только вывозят породу, но и завозят строительный материал для обустройства тоннелей.

"Это абсолютно новая технология, машины мы закупили под этот проект. Раньше грунт приходилось вывозить "КрАЗами"", – это замедляло работы по строительству метрополитена", – рассказал директор по маркетингу АО "Киевметрострой" Юрий Пастух.

Эти машины, состоящие из двух кабин также привозят специальные блоки, из которых тоннелепроходческий щит собирает "оболочку" перегона между станциями. Маленькие весят около 850 килограмм, а большие – 2, 5 тонны. Рабочий с помощью специального пульта управляет мобильным краном, который опускает эти блоки, а затем щит начинает собирать из них цельную конструкцию.

В сам тоннель провели свет, коммуникации необходимые для возведения станций и обустроили рабочие места для метростроевцев.

Будущий вестибюль "Мостицкой" расположится недалеко от Сырецкого парка, здесь рядом находится кафе, которое мешает строительству вестибюля "Мостицкой". Сейчас идет диалог с собственниками заведения, так как он подлежит демонтажу.

На "Проспекте Правды" сейчас ведутся работы по перекладке коммуникаций и работы в котловане.

"Там есть проблемы с ливневой канализацией, инженерными сетями. Также разрабатывается схема движения транспорта по проспекту Правды для перекладки инженерных коммуникаций и обустройства тоннеля", – заявил Сергей Полянский. Он также подчеркнул, что метростроевцы делают все возможное, чтобы успеть открыть станции к концу 2021 года.

Но метростроевцы настроены оптимистично.

"Вы же видите какая ситуация в мире происходит – коронавирус и экономические трудности. Вместе с тем мы делаем все возможное, чтобы открыть станции в намеченные сроки", – заверил Полянский.

На новых станциях метро будут трудиться около 150 человек – директора станций, административный и технический персонал.

"Сначала назначат начальников станций, которые войдут в курс дела, а потом будем добирать остальной персонал. Обычно, на новые объекты приходят работать люди, которые уже имеют опыт работы в метро", – отметила Наталка Макогон.

Также к "Мостицкой" и "Проспекту Правды" будут курсировать новые поезда со сквозным проходом. Всего планируется купить 10 таких поездов. Тендер на закупку новых вагонов должен закончится уже в октябре 2021 года.

Новые станции будут обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, стоимость возведения двух станций на Виноградарь составляет 6 миллиардов гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве к концу 2021 года должны достроить Дарницкий мост, Подольско-Воскресенский мостовой переход, "мост-волну" на Оболони, а также закончить строительство двух станций метро на Виноградарь.